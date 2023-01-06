تعليم بالشيوخ: التعليم الجامعي شهد خطوات ملموسة ونسعى للوصول للمأمول

قالت الدكتورة راندا مصطفي، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ إن التعليم الجامعي شهد خطوات ملموسة، ونسعي للوصول للمأمول"، مشيرة إلى أن إنشاء عدد من الجامعات التكنولوجية فكرة متقدمة جدا، حيث وصل عدد الجامعات التكنولوجية إلى 6 جامعات.

جاء ذلك خلال مشاركتها في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "التعليم الجامعي والتكنولوجي بين الواقع والمأمول".

وأوضحت مصطفى، أن البرلمان قام بالعديد من الزيارات للجامعات التكنولوجية، وثمنت فكرة تحويل بعض المدارس لفنية أو تمريض، وكذا تحويل بعض المدارس التجارية لمدارس تمريض لمواجهة النقص في التمريض.

وأضافت وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، أنه يجب تفصيل المناهج وتغيير البرامج التدريبية التعليمية حتى عام 2050 في الجانب الفني والطبي أو حتي الإنسانيات.

وأشارت إلى أنه يجب الاتجاه للمدارس الزراعية كروشته للنهضة بالتعليم الفني والنظر إلى الاستراتيجيات المطلوبة، بالإضافة لتوسيع الاستثمار في الاستزراع السمكي، وإنشاء مجلس يقوم بوضع خطة لتطوير التعليم بشكل عام حتى عام 2050 .

أدار الحوار خلال الصالون النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كل من: الدكتورة راندا مصطفى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، الدكتورة سلوى فراج، عميد كلية التجارة بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية وأستاذ العلاقات الدولية ورئيس قسم العلوم السياسية بالكلية، النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والدكتور محمد سالم، عضو التنسيقية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي سيتم طرحها خلال الحوار الوطني .