وزير القوى العاملة: لا صحة لتصفية العمالة بالمصرية بالخليج

نفى حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، ما يثار حول تصفية العمالة المصرية في الخليج، بإنهاء خدمتهم، وخاصة دولة الكويت، قائلا: "كل دا كلام مواطنين".

وأشار خلال لقائه ببرنامج "حقائق وأسرار"، مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر فضائية "صدى البلد" مساء الخميس، إلى استمرار الوزارة على تصديق عقود عمل لدولة الكويت، متابعا: "لا أعتقد أن دول الخليج يمكنها الاستغناء عن العناصر البشرية المصرية".

ولفت إلى وضع بعض الدول ضوابط لتنظيم إجراءات العمالة بالخارج مثل الربط الإليكتروني بين مصر والأردن وليبيا، مشيرا إلى امتلاك وزارة القوى العاملة "9" مكاتب للتمثيل العمالي بالخارج؛ بهدف حل مشكلات المصريين بالخارج.

وكشف عن إنشاء الوزارة "دليل" سوف يتم توزيعه على مكاتب التمثيل العمالي؛ من أجل مراجعة العقود مع شركات إلحاق العمالة لمراقبة صحة السجلات والعقود المبرمة، في ظل اكتشاف بعض العاملين بالخارج عدم صحة العقود المتفق عليها أو عدم التزام من جانب المتعاقد على مقابل العمل.

وعلى صعيد فسخ تعاقدات العاملين بالمصانع عقب تصفيتها نتيجة لعدم وجود جدوى للاستكمال؛ كشف وزير القوى العاملة عن إبرام الوزارة تعويضات بحد أدنى 250 ألف إلى 500 ألف جنيه مع جميع أصحاب المصانع التي تم تصفيتها قياسا بما جرى مع مصنع الحديد والصلب.

وأشار إلى تعويض الوزارة بعض العمال بفرص عمل أخرى مثيلة في مصانع بديلة، مؤكدا أن الوزارة تضمن حصول العاملين على تعويضايتهم كاملة.