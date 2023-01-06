 استقالة بارنبويم من منصب المدير الموسيقي العام لأوبرا برلين - بوابة الشروق
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استقالة بارنبويم من منصب المدير الموسيقي العام لأوبرا برلين

برلين (د ب أ)
نشر في: الجمعة 6 يناير 2023 - 2:11 م | آخر تحديث: الجمعة 6 يناير 2023 - 2:11 م
أعلن دانيال بارنبويم، الذي يعاني من المرض منذ فترة طويلة، عزمه التنحي عن منصب مدير الموسيقى العام لأوبرا برلين.

وقال بارنبويم (80 عاما) في بيان: "للأسف تدهورت حالتي الصحية بشكل كبير خلال العام الماضي. لم يعد بإمكاني تقديم الأداء المطلوب الذي يليق بمنصب مدير الموسيقى العام.. لذلك أطلب أن تتفهموا أنني سأتخلى عن هذه الوظيفة في 31 يناير 2023".

وطلب بارنبويم من وزير الثقافة المحلي لولاية برلين، كلاوس ليدرر، إنهاء عقده في الموعد المذكور.

وأعرب ليدرر في بيان عن قناعته "بأن دانيال بارنبويم اتخذ القرار الصائب"، موضحا أن بارنبويم وضع مصلحة دار أوبرا برلين وفرقتها في المقدمة، وقال: "كل هذا يستحق أعظم الاحترام".

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