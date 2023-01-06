إندونيسيا: فقدان سائحين اثنين في جزيرة بالي بعد محاولة إنقاذ زميلهما

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قال مسؤول إندونيسي اليوم الجمعة إن المسؤولين في جزيرة بالي يواصلون البحث عن سائحين اثنين ، من ألمانيا والنمسا، جرفهما البحر اثناء محاولة لإنقاذ سائح زميل لهما.

وقال رئيس البحث والإنقاذ المحلي، كاكرا نيجارا، إن التيار جرف الاثنين يوم الثلاثاء في دايموند بيتش في نوسا بينيدا، وهي بقعة غطس شهيرة تعتبر جزءا من مقاطعة بالي الإندونيسية.

وتابع كاكرا: "ما زلنا نبحث عنهما".وأضاف أن "السماء تمطر والرياح قوية والبحار عالية".

وقال إن السائح الذي حاولا إنقاذه خرج إلى بر الأمان.

يذكر أن سائحا ماليزيا غرق يوم الأحد الماضي أثناء محاولة إنقاذ شخص آخر في نفس المنطقة.

وقالت الشرطة، يوم الثلاثاء الماضي، إن قاربا يقل 28 سائحا أجنبيا من نوسا بينيدا إلى البر الرئيسي في بالي انقلب بعد حدوث تسرب، ولكن من كانوا على متنه نجوا جميعهم.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر الإنترنت ركاب يرتدون سترات نجاة يقفزون في البحر في حالة ذعر.