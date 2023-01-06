دبلوماسي روسي سابق: عشرات الدبلوماسيين الروس استقالوا عقب الحرب على أوكرانيا

كشف الدبلوماسي الروسي السابق، بوريس بونداريف أن عشرات المسؤولين بوزارة الخارجية الروسية تقدموا باستقالتهم بعدما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين الحرب على أوكرانيا العام الماضي.

وقال بونداريف، العضو السابق في الوفد الروسي لدى الأمم المتحدة في جنيف والمستقيل من منصبه بعد إعلان الحرب، في مقابلة مع صحيفة "موسكو تايمز" الناطقة بالإنجليزية أمس الخميس، أن ردود الفعل تباينت بين زملائه عندما شنت روسيا الحرب على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، حيث احتفل البعض بالهجوم، بينما قلق الكثيرون لكنهم لم يظهروا انتقادات علنية بسبب مخاوفهم من فقدان وظائفهم الدبلوماسية.

وأشار بونداريف إلى أن ما يصل إلى 30 دبلوماسيًا استقالوا في نهاية المطاف من وزارة الخارجية الروسية في ضوء الهجوم على أوكرانيا، مؤكدا أن "هناك أشخاص عقلانيون في وزارة الخارجية أيضا"، على حد تعبيره.

ولفتت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إلى أن ادعاء بونداريف يتعارض مع خطاب ألقاه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مايو الماضي، عندما قال إنه "لا خونة بين الدبلوماسيين".

ونوهت المجلة أنها لم تتمكن من التحقق من مزاعم بونداريف بشأن استقالات الدبلوماسيين، رغم أنها أجرت اتصالات بالكرملين ووزارة الخارجية الروسية للتأكيد والتعليق.

واستقال بونداريف من منصبه في مايو الماضي، حيث نشر خطاب استقالته علنًا على موقع التدوينات القصيرة "تويتر". وكتب أنه خلال العشرين عامًا التي قضاها في عمله الدبلوماسي، لم يكن أبدا "خجلاً" من بلاده كما حدث في 24 فبراير 2022.

وأضاف بونداريف في خطاب استقالته: "أولئك الذين تصوروا هذه الحرب يريدون شيئًا واحدًا فقط، البقاء في السلطة إلى الأبد والعيش في قصور فاخرة والإبحار على يخوت مماثلة في تكلفتها ليخوت البحرية الروسية والتمتع بسلطة غير محدودة وإفلات كامل من العقاب"، بحسب "نيوزويك".

وأكد بونداريف أن من يريدون الحرب "على استعداد للتضحية بأكبر عدد ممكن من الأرواح، حيث مات الآلاف من الروس والأوكرانيين من أجل هذا الغرض فقط".