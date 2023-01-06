كيف تحول أغنى شخص بالعالم إلى أكثر إنسان يفقد ثروة في التاريخ؟

فقد إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتسلا 200 مليار دولار من ثروته. وذكرت وكالة بلومبرغ أن ذلك يجعل ماسك أول شخص يخسر 200 مليار دولار من الثروة على الإطلاق.

يذكر أن الجزء الأكبر من ثروة ماسك، والتي كانت قد بلغت 340 مليار دولار في نوفمبر من عام2021، مرتبط بشركة تسلا ، التي هبط سهمها بنسبة 65 في المئة في عام 2022.

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