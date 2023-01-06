بلغاريا تمد إقليم ميكولايف الأوكراني بمولدات كهربائية لمواجهة أزمة الطاقة‎‎

أعلنت الإدارة العسكرية في إقليم ميكولايف بجنوب أوكرانيا صباح اليوم الجمعة أن الإقليم استقبل 25 مولدا كهربائيا من بلغاريا.

وذكرت خدمة العمل الإنساني في الإقليم، في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية، أن فريقًا مشتركًا من مؤسسة Netpeak Group لشركات تكنولوجيا المعلومات ومنصة التمويل الجماعي My City نقل 25 مولدًا للطاقة من بلغاريا إلى ميكولايف، لتوزيعها على المجتمعات الإقليمية لمواجهة أزمة نقص الطاقة.

وأشار البيان إلى أن 69 بلدة في منطقة ميكولايف ظلت بدون كهرباء وإمدادات المياه وخدمات التخلص من مياه الصرف الصحي بسبب استمرار الهجمات الروسية.