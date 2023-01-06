 بلغاريا تمد إقليم ميكولايف الأوكراني بمولدات كهربائية لمواجهة أزمة الطاقة‎‎ - بوابة الشروق
الجمعة 6 يناير 2023 9:46 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟

النتـائـج تصويت

بلغاريا تمد إقليم ميكولايف الأوكراني بمولدات كهربائية لمواجهة أزمة الطاقة‎‎

أ ش أ
نشر في: الجمعة 6 يناير 2023 - 9:04 ص | آخر تحديث: الجمعة 6 يناير 2023 - 9:05 ص

أعلنت الإدارة العسكرية في إقليم ميكولايف بجنوب أوكرانيا صباح اليوم الجمعة أن الإقليم استقبل 25 مولدا كهربائيا من بلغاريا.
وذكرت خدمة العمل الإنساني في الإقليم، في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية، أن فريقًا مشتركًا من مؤسسة Netpeak Group لشركات تكنولوجيا المعلومات ومنصة التمويل الجماعي My City نقل 25 مولدًا للطاقة من بلغاريا إلى ميكولايف، لتوزيعها على المجتمعات الإقليمية لمواجهة أزمة نقص الطاقة.
وأشار البيان إلى أن 69 بلدة في منطقة ميكولايف ظلت بدون كهرباء وإمدادات المياه وخدمات التخلص من مياه الصرف الصحي بسبب استمرار الهجمات الروسية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك