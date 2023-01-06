مسؤول أممي يرحب بإعلان روسيا وقف إطلاق نار مؤقت في عيد الميلاد

رحب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن جريفيث، بإعلان روسيا وقف إطلاق النار في عيد الميلاد على طول خط القتال بأكمله في أوكرانيا.



وقال جريفيث -في تغريدة دونها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إن إعلان الاتحاد الروسي عن وقف إطلاق النار لمدة 36 ساعة ابتداءً من ظهر اليوم الجمعة في أوكرانيا نبأ سار، وسيوفر فرصة إرسال قافلة من المساعدات إلى الأشخاص المحتاجين الذين لم نتمكن من الوصول إليهم بسبب القتال العنيف".



وعلى الجانب الآخر، اتهم النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، في تغريدة دونها عبر موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" اليوم، السلطات الأوكرانية بأنها "مستعدة للتضحية بشعبها من أجل ممارسة الألعاب الجيوسياسية الغربية من خلال رفض مبادرة وقف إطلاق النار بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد.. هذا تذكير آخر بمن نقاتل في أوكرانيا".



وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أنه بناءً على أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صدرت تعليمات للقوات الروسية بوقف مؤقت لإطلاق النار على طول خط المواجهة العسكرية مع أوكرانيا، يسري ابتداء من الساعة 12:00 يوم الجمعة 6 يناير، وحتى الساعة 24:00 يوم السبت 7 يناير.



وردًا على ذلك، صرح أيضًا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، في وقت سابق من اليوم، بأن "يد الرحمة المسيحية مُدت للأوكرانيين بمناسبة عيد الميلاد، لكن قادتهم رفضوا هذه المبادرة".



وفي سياق آخر، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيستريت إن بلاده سترسل إلى أوكرانيا 40 مركبة مشاة قتالية من طراز ماردر ونظام دفاع صاروخي باتريوت في الربع الأول من عام 2023.



وقال هيبيستريت، في إفادة صحفية اليوم الجمعة، وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية: "بالنسبة لماردر، نحن نتحدث عن كتيبة - حوالي 40 مركبة. هذه المركبات الأربعين ستسلم إلى أوكرانيا في الربع الأول".



وأشار إلى أن تدريب الجنود الأوكرانيين على استخدام المركبات سيستغرق حوالي ثمانية أسابيع وسيحدث في ألمانيا.