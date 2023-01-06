مدرب الكويت قبل مواجهة قطر: واثق في تحقيق الفوز

شدد البرتغالي روي بينتو، المدير الفني للمنتخب الكويتي لكرة القدم على صعوبة المباراة المقررة أمام المنتخب القطري غدا السبت في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة كأس الخليج العربي (خليجي 25) التي تنطلق منافساتها اليوم الجمعة في البصرة وتستمر حتى 19 يناير الجاري.

وقال بينتو في المؤتمر الصحفي الذي عقد للحديث عن مباراة الغد أمام المنتخب القطري :"منتخب قطر فريق جيد، لكنني علي التحدث عن فريقي، المباراة صعبة لكننني أثق في اللاعبين لتحقيق الفوز."

وعن رأيه حول المجموعة الثانية التي تضم منتخبات البحرين والإمارات والكويت وقطر، مقارنة بالمجموعة الأولى التي تضم منتخبات العراق وعمان واليمن والسعودية، قال بينتو :"المنافسة قوية، نحترم الجميع، أعرف مدربي البحرين وقطر جيدا، لكنني أركز على فريقي."

وحول تراجع الكرة الكويتية في الفترة الماضية، ومدى قدرة المنتخب على العودة للتتويج بالبطولة التي فاز بها عشر مرات في تاريخه، قال المدافع فهد الهاجري :"هي فترة انتقالية للكرة الكويتية، مستعدون لتقديم الأفضل لإعادة أمجاد الكرة الكويتية، وقادرون على تحقيق اللقب ليعيدنا هذا الإنجاز إلى مكانتنا الطبيعية، مع احترامنا للجميع."

وأضاف في التصريحات التي نشرها موقع اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم :"الجميع متميزون، ونسعى لحصد اللقب الغائب، جاهزون بكل إمكانياتنا ونتمنى الظهور بشكل جيد."