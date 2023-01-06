محافظ الجيزة يوجه بالتصدي لتعديات المقاهي على نهر الطريق

شدد محافظ الجيزة أحمد راشد، على رؤساء أحياء الطالبية والهرم بتكثيف حملات رفع الإشغالات وعدم السماح بتعدي المنشآت التجارية والمقاهي على نهر الطريق، موجهًا بتنفيذ حملة مكبرة لتحسين مستوى النظافة بقطاع المريوطية.



جاء ذلك خلال تفقد محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، مراحل العمل بمشروع تغطية وتطوير وتأهيل ترعة المريوطية في المنطقة من شارع الأهرام وحتى شارع الملك فيصل، والقطاع الثاني من شارع الملك فيصل وحتى منطقة الشيشيني ومطلع الطريق الدائري؛ للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بتطوير كافة المجاري المائية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير شبكة الطرق والمحاور المرورية، لتحقيق نقلة نوعية في الحركة المرورية والتسهيل على المواطنين.



وكلف المحافظ برفع مخلفات الأعمال أولاً بأول والمتابعة الدورية لأداء الشركات المنفذة للأعمال؛ للتأكد من التنفيذ على أكمل وجه.



وتفقد محافظ الجيزة أعمال تحويلات للمرافق في بداية شارع جامعة الدول العربية مع شارع السودان وبشارع أحمد عرابي، مشددًا على رؤساء الأحياء المعنية بالمتابعة والتنسيق مع الشركات المنفذة لسرعة الانتهاء من الأعمال.



كما شملت جولة المحافظ تفقد حالة النظافة والإشغالات بشوارع المحطة وترعة الزمر والبحر الأعظم وخاتم المرسلين وترسا بأحياء جنوب والعمرانية والطالبية، مؤكدًا ضرورة أن تتواصل الجهود على مدار اليوم؛ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.