محسن جابر يدعو لمؤتمر صحفي للرد على جمعية المؤلفين وصوت القاهرة

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دعا المنتج محسن جابر، لعقد مؤتمر صحفي؛ لإعلان مستندات تؤكد ملكيته لحقوق مصنفات أم كلثوم، والرد على ما وصفه بادعاءات جمعية المؤلفين والملحنين، وشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات بهذا الشأن.

وقال "جابر"، إنه فوجئ بعقد مؤتمر صحفي يضم المسئولين والقائمين على جمعية المؤلفين، وصوت القاهرة للحديث عن مصنفات كوكب الشرق أم كلثوم ومواضيع آخرى.

وأضاف: "ولما كنت أنا المعني بهذا الاجتماع، فكان من المفروض أن يتم دعوتي للرد على أي استفسارات وإيضاح الحقائق على جموع الصحفيين والحضور".

وتابع: "لكنى أعتقد أن القائمين على الدعوة لا يريدون وجودي حتى تخلو لهم الأجواء ويتم نشر الأكاذيب، خاصة وأننا قد حصلنا على أحكام قضائية نهائية تؤكد ملكيتنا لأغاني السيدة أم كلثوم".

واستطرد: "الحكم الذي تستخدمه شركة "صوت القاهرة" كدليل لها هو دليل ضدها؛ لأن الحكم أكد أن شركة "ستارز" هي التي صرحت لشركة صوت القاهرة بالاستغلال بموجب عقد الصلح".

وأردف: "كشف عن فسخ هذا التعاقد لاحقا معلقا بقوله: هذا العقد تم فسخه بحكم نهائي بات وألزم الحكم شركة "صوت القاهرة" بتعويض قدره مليون وخمسمائة ألف جنيه".

وأكد محسن جابر، أن الصحفيين والاعلاميين مدعوين إلى مؤتمر صحفى سيحدد موعده في أيام قليلة مقبلة، ليوضح لهم فيه الحقائق بالمستندات والأحكام النهائية، كما يكشف سر العلاقة الخفية بين شركة صوت القاهرة وجمعية المؤلفين والملحنين.