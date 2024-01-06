علي الدين هلال: زيارة بلينكن للمنطقة تستهدف عرض تصورات اليوم التالي بعد حرب غزة

علق الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية ومقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، على جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الشرق الأوسطية والتي تشمل مصر والأردن وقطر والسعودية والإمارات والضفة الغربية وتركيا واليونان، بالإضافة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتوقع خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «مصر جديدة» مع الإعلامي ضياء رشوان، عبر شاشة «ETC» مساء الجمعة، أن تحمل زيارة بلينكن أطروحات جديدة تستهدف الولايات المتحدة طرحها على دول المنطقة، قائلا: «لا أتوقع كما يروج له أنه جاء؛ لمتابعة آخر تطورات الموقف بالمنطقة».

وأضاف أن متابعة تطورات الأوضاع لا تستدعي على الإطلاق حضور وزير الخارجية إلى المنطقة، موضحا: «بلينكن جاء ولديه تصورات ووساطات وأفكار لليوم التالي بعد انتهاء الحرب على غزة لكي يعرضها».

وأشار إلى استقبال مصر وفود حركات حماس والجهاد وفتح خلال الأسبوعيين الماضيين لعرض مبادرتها بشأن وقف إطلاق النار ضمن جهود الوساطة السياسية.