قال المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن مراكز قوة حركة حماس موجودة في الأنفاق.

وفي مؤتمر صحفي، مساء السبت، ادعى أن أنفاق حماس موجودة تحت منشآت طبية وهم يتخذون المدنيين دروعا بشرية.

وزعم أن جيش الاحتلال قضى على عدد من قادة حماس وأن عددا من عناصر الحركة استسلموا، دون أن يُقدم أدلة على ذلك.

وأقرّ هاجاري، بأن القتال في غزة صعب ومعقد، وادعى أن جيش الاحتلال يتعلم باستمرار من مجريات الحرب.

كما زعم أن جيش الاحتلال حصل على كثير من المعلومات المهمة عبر التحقيق مع من سماهم المخربين الذين يتم اعتقالهم (مخرب لفظ اعتاد جيش الاحتلال إطلاقه على عناصر المقاومة الفلسطينية).

ولفت إلى أن الحرب تحتاج إلى وقت من أجل تعميق ما سماها إنجازاتهم، مدعيا أن جيش الاحتلال فكّك القدرات القتالية لحماس في شمال قطاع غزة.