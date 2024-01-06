بلينكن: تركيا مستعدة للاضطلاع بدور إيجابي في الحرب بين إسرائيل وحماس

تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع القادة الأتراك في بداية جولة دبلوماسية تهدف إلى تجنب حرب أوسع في الشرق الأوسط وحشد الدعم العربي لحكم غزة بعد الصراع.



والتقى بلينكن بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول لأكثر من ساعة اليوم السبت بعد التحدث مع وزير الخارجية هاكان فيدان، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.



ومع اقتراب حرب إسرائيل مع حماس في قطاع غزة من دخول شهرها الرابع، تتواصل الولايات المتحدة مع تركيا لاستخدام نفوذها الإقليمي، بما في ذلك مع إيران، للحد من خطر اندلاع صراع أوسع نطاقا.



وتريد واشنطن حشد دعم أنقرة لخطط حول كيفية حكم غزة بعد انتهاء الحرب، حسبما قال مسئول أمريكي كبير للصحفيين المسافرين مع بلينكن.



وقال بلينكن للصحفيين في خانيا، وهي مدينة في جزيرة كريت اليونانية، حيث التقى رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس قبل مغادرته إلى عمّان: "من الواضح أن تركيا مستعدة للعب دور إيجابي ومثمر في العمل الذي يجب أن يحدث في اليوم التالي لانتهاء الصراع، وكذلك على نطاق أوسع، في محاولة إيجاد طريق للسلام والأمن المستدامين".