أجرى جيش الاحتلال الإسرائيلي، تجربة نظام مراقبة تابع لسلاح الجو، ويعرف باسم "تل شميم"، والهدف منه كشف التهديدات القادمة من الشمال، بحسب صحف عبرية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن الغرض من النظام، الكشف والتحذير من التهديدات المختلفة في الشمال - من الطائرات، مروراً بصواريخ كروز إلى الصواريخ الباليستية، لا يزال النظام قيد التنفيذ ولا يعتبر جاهزًا للتشغيل.

ما هو نظام "تل شميم"؟

نظام "تل شميم" يتم تجميعه داخل بالون عملاق، فقد تم تطويره على مدى سنوات بالتعاون بين دولة الاحتلال وأمريكا.

ويتم تركيب عشرات الكاميرات الخاصة وأجهزة الكمبيوتر الصغيرة والرادارات الكبيرة، على منطاد المراقبة، الذي يعتبر بحسب القوات الجوية الأكبر من نوعه في العالم، ويبلغ طوله 117 مترا ويزن عدة أطنان.

ووصل البالون إلى نقطة التجهيز، مفككا في حاويات، وتم تجميعه بواسطة فرق أمريكية جاءت إلى الكيان الصهيوني خصيصا.

ويقع البالون بموازاة المثلث الحدودي مع سوريا والأردن، ويراقب هذا البالون أقصى الشرق - مئات الكيلومترات في عمق البلدان المجاورة.

ولزيادة زاوية الرؤية، يمكنه التحليق إلى ارتفاع كبير، وبالتالي المراقبة من مسافة أكبر وينضم البالون الجديد إلى البالون القديم الذي يحمي المفاعل في ديمونة.

وبحسب يديعوت أحرونوت، عندما يصبح المنطاد جاهزًا للعمل، سيكون الفريق الذي يقوم بتشغيل المنطاد في نظام التحكم الجوي مطالبًا بإثبات نفسه في حالة مطالبتهم باكتشاف صواريخ كروز سريعة جدًا، والتي سيتم إطلاقها من العراق أو إيران، والتي من الصعب جدًا اكتشافها.