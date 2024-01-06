صندوق الثروة السيادية في الفلبين يدرس استثمارا في الشركة المشغلة للطاقة

ذكر رئيس صندوق "ماهارليكا" للاستثمار وهو صندوق ثروة سيادية في الفلبين، أنه يؤيد اقتراحا للصندوق للاستثمار في الشركة، التي تشغل شبكة نقل الطاقة في البلاد.

وقال رافايل كونسينج رئيس الصندوق في بيان، اليوم السبت، إن مؤسسة الشبكة الوطنية في الفلبين هي العمود الفقري لنظام الطاقة في بلادنا، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وأضاف: "الاستثمار في مؤسسة الشبكة الوطنية من خلال صندوق ماهارليكا هو استثمار في مستقبل الفلبين".

وكانت العديد من محطات الطاقة قد تعطلت في الثاني من يناير وفقدت "باناي آيلاند" بوسط الفلبين 70% من إمدادها المعتاد.

وأمر الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس من لجنة تنظيم الطاقة، باستكمال مراجعة إعادة ضبط المعدلات لشركة "الشبكة الوطنية الفلبينية" قريبا.

وألقى باللائمة على الشركة المشغلة لخطوط نقل الطاقة في انقطاع الكهرباء الأسبوع الماضي في جزيرة باناي.

وقال ماركوس في بيان في وقت متأخر ليلة أمس الجمعة، إنه يجب على لجنة تنظيم الطاقة استكمال إعادة ضبط معدلات شركة الشبكة الوطنية الفلبينية بدون مزيد من التأجيلات، لضمان إذعان الشركة لالتزاماتها القانونية والتنظيمية، والدفاع بشكل واضح ضد أي محاولة لتأجيل أو تأخير أو منع تطبيق التدابير التنظيمية.

وقال معلقا على انقطاع الكهرباء: "المحاسبة تقع على عاتق شركة الشبكة الوطنية الفلبينية، أنها مكلفة باستقرار الشبكة، ويشمل الاستقرار التعامل بشكل استباق مع الأعطال والأحداث غير المتوقعة، وهو واجب لم تستوفه الشركة بشكل ملائم للأسف"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.