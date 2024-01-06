 حكومة جنوب السودان تستأنف نشر بيانات الاقتصاد الكلي بعد توقف 6 أشهر - بوابة الشروق
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حكومة جنوب السودان تستأنف نشر بيانات الاقتصاد الكلي بعد توقف 6 أشهر

د ب أ
نشر في: السبت 6 يناير 2024 - 7:22 م | آخر تحديث: السبت 6 يناير 2024 - 7:22 م

بلغ معدل التضخم السنوي في جنوب السودان 8ر0% في نوفمبر، مدفوعا في الغالب بارتفاع أسعار التبغ والكحول والمشروبات الأخرى حيث استأنف معهد الإحصاء نشر بيانات الاقتصاد الكلي بعد توقف دام ستة أشهر.

وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3ر3% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق وزاد بنسبة 8ر3% سنويا في سبتمبر، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن المكتب الوطني للإحصاء على موقعه على الإنترنت.

وقال المكتب إن الأسعار انخفضت بنسبة 5ر0% في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق. وفي العاصمة، ارتفعت الأسعار بنسبة 21% تقريبا في نوفمبر مقارنة بالعام السابق.

وفي يوليو، أعلن الرئيس سلفا كير عن زيادة رواتب موظفي الحكومة بنسبة 400% للتخفيف من ارتفاع الأسعار الناجم عن انخفاض قيمة جنيه جنوب السودان.


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