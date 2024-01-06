سفير مصر ببروكسل يشارك في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

شارك السفير الدكتور بدر عبد العاطي سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، وكل أعضاء السفارة والمكاتب الفنية الملحقة بها، مساء اليوم السبت، في احتفال الجالية القبطية المصرية في بلجيكا ولوكسمبورج بعيد الميلاد المجيد، حيث نقل تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أبناء الجالية المصرية من الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وجاء في نص الرسالة: "الإخوة والأخوات أقباط مصر بالخارج، أنه لمن ‏دواعي سروري أن أبعث إليكم ‏بأخلص التهاني القلبية وأصدق ‏التمنيات مناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد".

‏وتابع: "وأغتنم هذه المناسبه الطيبة كي أعرب عن أمنياتي ‏لكم بدوام التوفيق والنجاح، ‏داعيا الله تعالى أن يجعله عيدا سعيدا مباركا، ‏وأن يعيده عليكم بكل الخير والسعادة، وأن ينعم على مصرنا الغالية بداوم التقدم والرقي والازدهار. وكل عام وأنتم بخير".