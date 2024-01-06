الجزائر: وزارة الصحة تنفي ظهور حالات كورونا ذات تأثير كبير على المواطنين

نفت وزارة الصحة في الجزائر، اليوم السبت، تصريحات منسوبة لأحد أساتذة الطب مفادها ظهور حالات فيروس كورونا (كوفيد) ذات تأثير كبير على المواطنين، مشددة على أن الوضع عادي جدا.

وجاء في بيان الوزارة: "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات مغلوطة ومنسوبة لأحد أساتذة الطب بالعاصمة (مدينة الجزائر) مفادها ظهور حالات كوفيد ذات تأثير كبير على المواطنين تنتشر بسرعة فائقة بينهم مما أثار تساؤلات عند البعض منهم".

وأكدت وزارة الصحة "أنه لا وجود على الإطلاق لهذه التصريحات وأنها لم تصدر عن هذا الأستاذ إطلاقا ولا عن أي هيئة مخولة بذلك"، مبرزة أن "الوضعية عادية جدا ولم تسجل إلا حالة أو حالتي إصابة يوميا بكوفيد -19".

ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى "عدم الأخذ بعين الاعتبار هذه التصريحات والمعلومات التي لا أساس لها من الصحة غرضها الوحيد إثارة الهلع بين المواطنين".