مشاهد لاستهداف القسام آليات وجنود الاحتلال في معارك شمال غزة

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد جديدة لاستهدافها جنود ودبابات الاحتلال المتوغلة شرق حيي التفاح والدرج في مدينة غزة شمالي القطاع.

وأظهرت المشاهد التي بثتها كتائب القسام، عمليات استهداف آليات وجنود الاحتلال، مع مصادرة بعض من أمتعتهم.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال مقتل أحد ضباطه في معركة شمالي قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه، منذ بداية الحرب إلى 510 قتلى.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، إن "المقدم روعي يوحاي يوسف مردخاي (31 عاما)، من تل أبيب، قائد مجموعة في لواء (النخبة) "ناحال"، قُتل في معركة شمالي قطاع غزة".

وأضاف أنه، في المعركة ذاتها، أصيب جندي من الكتيبة 931، لواء "ناحال"، بجروح خطيرة وتم نقله إلى المستشفى وإبلاغ عائلته.