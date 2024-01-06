الإمارات: النائب العام يحيل 84 متهما أغلبهم من أعضاء جماعة الإخوان إلى محكمة أمن الدولة

أمر المستشار النائب العام الإماراتي الدكتور حمد سيف الشامسي، بإحالة 84 متهماً أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي في الإمارات إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة)؛ لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر، بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، صباح السبت، كان المتهمون، قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن الدولة.

وبناء على معلومات وتحريات كافية؛ أمر النائب العام الإماراتي بالتحقيق في وقائع هذه الجريمة مع ندب محام للحضور مع كل متهم.

وبعد قرابة الستة أشهر من البحث والتحقيق وكشف تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها، قرر النائب العام إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة والتي مازالت جارية حتى الآن، وبدأت بسماع الشهود بعد أن أمرت بندب محام لكل متهم لم يتمكن من توكيل محام للدفاع.