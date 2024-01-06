وفاة شخص نتيجة استخدام رجال شرطة فرنسيين أجهزة صعق في مداهمة

قال مكتب المدعي العام الفرنسي، الجمعة، إن شخصا قد توفي بعد تعرضه لأجهزة صعق بطلقات ذات شحنات كهربائية من جانب رجال شرطة فرنسيين أثناء مداهمة.

وأفاد مكتب المدعي العام في بوبيني، بأن الشخص نقل إلى المستشفى بعد إصابته بأزمة قلبية وتوفي هناك.

وكان قد تم استدعاء رجال الشرطة إلى متجر في مونتفيرميل بالقرب من باريس بسبب اقتحام شخص عدواني المتجر، واستخدموا أجهزة صعق يشحنات كهربائية للتغلب على الشخص وإخراجه من المتجر.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، فإن ستة من بين 18 من رجال الشرطة في الموقع أطلقوا حوالي 12 طلقة من مسدسات صعق على الشخص البالغ من العمر 30 عاما.

وذكرت أنباء أن الرجل المثير للمشكلة، والذي كان مخمورا، قد رفض مغادرة المتجر. ووقعت مشاجرة أسفرت عن إصابة رجل شرطة.

وبحسب مكتب المدعي العام، فإن التحقيقات جارية في أعمال العنف التي وقعت من جانب رجال الشرطة وتلك التي تعرضوا لها.