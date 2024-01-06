نجاح جراحة نادرة لفتاة في مستشفى بئر العبد بشمال سيناء

أجرى فريق طبي بمستشفى بئر العبد النموذجي بشمال سيناء، عملية جراحية هي الأولى من نوعها في المستشفى وتعتبر من أندر الجراحات على الإطلاق.

وذكر بيان للمستشفى، أنه حضرت للمستشفى فتاة تبلغ من العمر 16 عاما محولة من مستشفى العريش العام التابع لمديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، تعاني من آلام بالبطن وإمساك شديد وقيء متكرر وهبوط حاد بالوزن، وتم التعامل مع الحالة وعمل الفحوصات الطبية اللازمة وإجراء منظار تشخيصي علوي، واتضح أن الفتاه تعاني من حالة مرضية نادرة تسمى البازهر الشعري، وهي حالة مرضية نادرة تسمى هوس أكل الشعر أو متلازمة رابنزل، وذلك بسبب حالة نفسية من التوتر الشديد والتي أدت الى إغلاق كلي المجرى الهضمي واستدعى هذا التدهور في صحة الفتاه تدخلا جراحيا فوريا بواسطة الفريق الجراحي بالمستشفى بقيادة: الأستاذ الدكتور هاني يوسف العسكري، أستاذ الجراحة بكلية طب الأزهر بنين.

وقام الفريق الطبي المساعد وبدعم كامل من مدير المستشفى لتذليل كل العقبات أمام الفريق الجراحي لإجراء جراحة عاجلة لاستكشاف البطن واستخراج كرة الشعر عن طريق فتح جراحي للمعدة، حيث بلغ وزن كرة الشعر حوالي 2 كيلو جرام، وتم خروج الحالة من العمليات دون أدنى مضاعفات.

وأجرى الجراحة الدكتور هاني يوسف العسكري، أستاذ الجراحة العامة بجامعه الأزهر، والدكتور محمد عبد المحسن مصطفى مدرس مساعد جراحة الأطفال بجامعه الأزهر، والدكتور محمد مهدي مدرس مساعد التخدير والرعاية المركزة بجامعة الأزهر وفريق تمريض متميز.