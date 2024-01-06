قال شعبان عبد الجواد، مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار، إنه تم استرداد أكثر من 79 قطعة أثرية من خارج البلاد خلال العام 2023، من بينها 53 قطعة عادت بالفعل إلى الأراضي المصرية، فيما لا يزال الآخر بسفارات الخارج في طور التنسيق لإعادته.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «تحت الشمس» مع الإعلامي، أحمد سالم، المذاع عبر شاشة «الشمس» مساء الجمعة، أن استرداد القطع الأثرية من الخارج عملية صعبة ومعقدة للغاية إذ إنها تمر بمراحل طويلة وإجراءات تدوم عشرات السنوات.
وأشار إلى استرداد «رأس الملك رمسيس الثاني» في يوليو الماضي من سويسرا بعدما خرجت من مصر مطلع تسعينيات القرن الماضي، موضحا أن الوزارة استمرت في رصد وتتبع مراحل انتقالها من دولة إلى أخرى طيلة 10 سنوات.
ونوه إلى تغليظ عقوبة جريمة تهريب الآثار إلى السجن لأكثر من 25 عاما وغرامة 5 ملايين جنيه بحد أدنى؛ بهدف حماية الآثار.
وسبق أن أعلنت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الخارجية، الجمعة، إحباط تهريب (960) قطعة أثرية بالمنافذ المصرية قبل خروجها من الدولة بطرق غير شرعية.