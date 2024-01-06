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رئيس وزراء ولاية ألمانية يحذر من تبني سياسات حزب البديل من أجل ألمانيا

د ب أ
نشر في: السبت 6 يناير 2024 - 9:20 ص | آخر تحديث: السبت 6 يناير 2024 - 9:20 ص

حذر رئيس وزراء ولاية بادن فورتمبيرج الألمانية وينفرد كريتشمان، من تبني سياسات حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.

وقال السياسي المنتمي إلى حزب الخضر لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" في شتوتجارت: "في المعركة ضد التطرف، يجب ألا نتحول نحن إلى التطرف. يجب ألا نواجه كلامهم الفارغ بمزيد من الكلام الفارغ، ولكن بالعقل والحجة الواضحة".

وقال كريتشمان، إن من الخطأ الاعتقاد إن هناك وصفة واحدة ضد الشعبوية اليمينية والبديل من أجل ألمانيا.

وقال إنه لا يؤمن بنظرية إزالة الغموض عن حزب البديل من أجل ألمانيا بمجرد توليه السلطة.

وأكد: "يمكنني فقط أن أحذر ضد قول دعوهم يحكمون، ثم سيرى الناس ما سينتج عن هذا. الضرر الذي سيتسببون فيه سيكون كبيرا للغاية".

وتابع: "يجب أن نوضح: كل مكان تكون لهم فيه كلمة، تصبح الأمور أسوأ، وليس أفضل".

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