أثار الفيديو، الذي بثته بلدية مدريد، ضجة كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي، إذ ظهر فيه رجلاً بطلاء أسود "يلعب دور بالتازار، أحد الحكماء الثلاثة الذين احتفلوا خلال عيد الغطاس المسيحي في 6 يناير، حيث يتلقى الأطفال في ذلك اليوم في إسبانيا الهدايا من الحكماء.

واضطرت بلدية مدريد إلى الاعتذار يوم الجمعة بعد اتهامها بـ"العنصرية" لبثها مقطع فيديو يظهر فيه ممثل يرتدي ملابس وبطلاء وجه أسود ليمثل (بالتازار)، أحد الحكماء الثلاثة في التاريخ الإسباني، الذين يقدمون تقليديا الهدايا للأطفال، بحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

وفي هذا الفيديو، الذي تم بثه بشكل واسع، في الأيام الأخيرة وإرساله إلى بضع عشرات من الأطفال الذين طلبوا ذلك من مجلس مدينة المنطقة، يظهر ممثل أبيض يلعب دور بالتازار يرتدي ملابس تنكرية ودهن وجهه بالطلاء الأسود ويتحدث عمدًا بلغة إسبانية سيئة بلكنة قوية.

واعترفت ماريا إنماكولادا سانز أوتيرو، الرجل الثاني في البلدية اليمينية، للصحافة قائلة: "إنه خطأ مؤسف".

وأضافت أن هذا الممثل "لم يكن هو الشخص الذي تم اختياره لتصوير هذه المقاطع (...) وقد طلبنا توضيحات من الشركة" التي أنتجتها نيابة عنبلدية مدريد.

بدورها، نددت ريتا مايستر، زعيمة المعارضة اليسارية في مجلس المدينة، بـ"عنصرية" هذا الفيديو في رسالة نشرتها على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا.

*"فيديو قبيح"

وقالت جمعية Afroféminas المناهضة للعنصرية على منصة "إكس" أيضًا: "إنه أمر لا يغتفر وغير مسؤول أن تنبع العنصرية من مؤسسة حكومية" مثل مجلس بلدية مدريد، منددة بـ "الفيديو القذر" الذي "يسخر" من السكان السود.

في إسبانيا، يقوم الحكماء ملكيور وجاسبارد وبالتازار، تقليديًا بتقديم الهدايا للأطفال في صباح يوم 6 يناير، بعد أن قاموا باستعراض في اليوم السابق في قرى وبلدات البلاد.

ولا يزال استخدام ممثلين يرتدون مكياجًا أسود لتمثيل بالتازار أمرًا متكررًا ويثير الجدل كل عام، حيث تدين الجمعيات المناهضة للعنصرية هؤلاء (بلاك فيسز) "الوجوه السوداء"، وهو مصطلح يشير إلى حقيقة وجود شخص أبيض يرتدي وجهًا أسود.

وفي مدريد، وضعت عمدة المدينة اليسارية التي ترأست المدينة من 2015 إلى 2019، مانويلا كارمينا، حدا لهذه الممارسة في عام 2016 من أجل العرض الذي يحظى بشعبية كبيرة للحكماء الثلاثة، والذي تم بثه مباشرة على شاشة التلفزيون. ومنذ ذلك الحين، وظفت العاصمة رجلاً أسود ليلعب دور بالتازار.

واضطر لاعب كرة القدم أندريس إنييستا، هداف هدف الفوز لإسبانيا خلال نهائيات كأس العالم 2010، إلى الاعتذار عام 2019 بسبب نشر صورة عبر الإنترنت تظهره مع عائلته إلى جانب شخصين يضعان مكياج أسود لتمثيل بالتازار.