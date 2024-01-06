باكستان تشكل لجنة حكومية للتحقيق في أحداث العنف بعد اعتقال عمران خان

شكلت الحكومة الاتحادية الباكستانية لجنة وزارية للتحقيق في الحوادث التي وقعت في التاسع من مايو الماضي، عندما تم تخريب الممتلكات العامة والخاصة، من قبل أنصار حركة "الإنصاف الباكستانية" في أعقاب اعتقال مؤسسها رئيس الوزراء الأسبق عمران خان.

وسيكون وزير القانون الاتحادي والعدل المؤقت، من أعضاء اللجنة إلى جانب وزراء الداخلية والإعلام وحقوق الإنسان، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم السبت.

وستكون اللجنة مكلفة بدراسة الأحداث التي سبقت أحداث التاسع من مايو 2023، بهدف التأكد من هوية ودور الرأس المدبر والمخططين والميسرين والمنفذين للأحداث.

وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت في مختلف أنحاء باكستان، بعد اعتقال عمران خان، في التاسع من مايو 2023.

كانت لجنة الانتخابات الباكستانية قد أعلنت في الشهر الماضي رفض محاولة عمران خان، لخوض الانتخابات المقررة في عام 2024 عن دائرتين انتخابيتين.

ولم يتضح سبب رفض المفوضية لترشح خان، رغم أنه واجه مجموعة من التحديات السياسية والقضائية منذ تمت الإطاحة به من منصب رئاسة الوزراء في أبريل 2022 في تصويت على سحب الثقة.

وتم القبض على خان في أغسطس الماضي على خلفية تهم فساد، غير أن محكمة أمرت بإخلاء سبيله في وقت لاحق.