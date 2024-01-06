عمرو أديب: الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الارتفاعات في الأسعار

قال الإعلامي عمرو أديب، إنّ الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الارتفاعات في الأسعار.



وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر 2»، مساء الجمعة، أنّ الدولار إذا سجَّل انخفاضا فلن يكون هذا الانخفاض كبيرا.



وأشار إلى أنه إذا ما انخفض سعر الدولار فإن الأمر لن يوازيه انخفاض في أسعار السلع.

وشدد على أن الدولة عليها أن تُحدِّد ما ستفعله للمواطن في الفترة المقبلة، واستكمل: «بدأنا نسمع كلام أنا بصرف.. بتصرف منين؟.. ونسمع كلام أنا شايل.. شايل مين؟».



وتابع: «عندنا دولار عالي وأسعار غالية وظروف صعبة.. يبقى السؤال المهم هو المواطن هيعمل إيه».