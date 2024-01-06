باكستان تبدأ اختبار 2% من ركاب الرحلات الدولية الوافدة وسط ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19

بدأت مطارات رئيسية في باكستان اختبار حوالي 2% من الركاب في الرحلات الدولية الوافدة، وسط ارتفاع في حالات الإصابة بكوفيد-19 بمختلف أنحاء العالم، حسب ما ذكرته هيئة الطيران المدني في البلاد، في بيان.

وأضافت الهيئة، أنه سيتم إجراء اختبار المستضد السريع، الذي يهدف إلى تحديد وعزل الحالات المحتملة بين الركاب القادمين، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وتابعت الهيئة، أن المطارات طلبت تطهير صالات الركاب يوميا والتعاون مع الخدمات الصحية على الحدود.

يُشار إلى أن ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد يؤدي إلى عودة الماسحات الضوئية والكمامات في مدن آسيوية.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعربت في 27 سبتمبر الماضي عن قلقها إزاء زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من الدول قبيل فصل الشتاء.

وأعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في جنيف، عن أسفه لأنه ليست جميع الدول تبلغ عن وجود حالات الإصابة لديها، ولكن بالنسبة للدول التي تخطر المنظمة، زاد عدد حالات دخول المستشفى وعلاج كوفيد-19 في وحدات العناية المركزة.

وقال جيبريسوس، إن نسبة الأشخاص الذين تم تطعيمهم في الفئات المعرضة للخطر كانت منخفضة بشكل مثير للقلق في الأمريكتين وأوروبا.

وقال تيدروس، إن كوفيد-19 قد لا يكون أزمة حادة كما كان قبل عامين، لكن هذا لا يعني أنه يمكننا تجاهل المرض.

وشهدت اليونان والتشيك وألمانيا، ارتفاعا في حالات الإصابة بكوفيد - 19مؤخرا، ما أدى إلى دعوات إلى أرتداء الكمامات.