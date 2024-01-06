تايوان تتهم الصين بتعريض السلامة الجوية للخطر بإطلاق مناطيد

أدانت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم السبت، بقوة إطلاق الصين مناطيد للتحليق فوق تايوان، قائلة إن هذا الإجراء عرض السلامة الجوية للخطر.



وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت "ندعو إلى وقف فوري لهذه الممارسة لضمان السلامة الجوية في المنطقة".



وأوضحت الوزارة أنه تم اكتشاف منطادين صينيين يوم الجمعة، بعدما عبرا الخط المتوسط لمضيق تايوان وحلق أحدهما فوق جزيرة تايوان.



وأضافت الوزارة إن إطلاق الصين للمناطيد لإزعاج شعب تايوان يعد أسلوب "المنطقة الرمادية".



وأشارت إلى أن الصين تستخدم هذه العمليات للتأثير على معنويات شعب تايوان.