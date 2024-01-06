الشرطة النمساوية تقتل رجلا ألمانيا كان يهدد زوجته بسلاح حاد

قالت الشرطة النمساوية، إن عناصرها الذين تم استدعائهم لحل نزاع عائلي في ولاية بورجنلاند بشرق البلاد، قتلوا بالرصاص رجلا ألمانيا كان يحمل سلاحا حادا يوم الجمعة.

وتوجه عناصر الشرطة إلى منزل في باد ساويربرون، الجمعة، وواجهوا المشتبه (55 عاما) والذي كان يهدد زوجته بسلاح حاد.

وتجاهل الرجل أوامر الشرطة بإلقاء سلاحه. وقال المسؤولون إن استخدام رذاذ الفلفل لم يكن له أي تأثير. ثم هاجم الرجل شرطيًا وأصابه، مما دعا عناصر الشرطة إلى إطلاق النار.

وبحسب السلطات فإن الرجل الألماني كان يعيش في النمسا.

لكن الشرطة ومكتب المدعي العام لم يقدما أي معلومات حول المكان الذي قدم منه في ألمانيا.