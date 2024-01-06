رجل يعتدي على شخصين يتحدثان العبرية في مطعم بالعاصمة الألمانية

اعتدى رجل على شخصين يتحدثان العبرية في منطقة نويكولن في برلين، حسبما ذكرت الشرطة اليوم السبت.

وقالت الشرطة إن الرجل هاجم امرأة /27 عاما/ بكرسي ولكم رفيقها /24 عاما/ في وجهه، مشيرة إلى أن مسئولي أمن الدولة يحققون في الحادث.

وكان الشخصان يتحدثان مع أحدهما الآخر باللغة العبرية في مطعم للوجبات السريعة في الساعات الأولى من صباح السبت، وفقا للتفاصيل التي تم الكشف عنها حتى الآن. وكان هناك رجلان على الطاولة المجاورة، قيل إنهما يتحدثان العربية مع أحدهما الآخر.

وجاء في بيان الشرطة: "عندما أدركا اللغة التي تستخدمها (المرأة) البالغة 27 عاما و(الشاب) البالغ 24 عاما للتواصل، قيل إن أحد الرجلين أبدى ملاحظات مهينة تجاههما".

وطلبت المرأة والرجل منه "الامتناع عن إبداء مثل هذه الملاحظات".

وردا على ذلك، قذف المهاجم، الذي لم يكن معروفا للشرطة من قبل، مشروبا كحوليا في اتجاههما ثم أصبح عنيفا.

وصدت المرأة بذراعها كرسيا ألقاه المهاجمان، بينما تعرض الرجل للكم في وجهه عند محاولته حمايتها.

وفر المهاجم مع رفيقه.