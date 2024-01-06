مدرب يوفنتوس : أولوية الفريق اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

طالب ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، لاعبيه بتحويل تركيزهم عن كونهم يحتلون صدارة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك حينما يسافر لمواجهة ساليرنيتانا متذيل الترتيب غدا الأحد.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن فوز إنتر ميلان على هيلاس فيرونا اليوم السبت، وسع الفارق بينه وبين يوفنتوس إلى خمس نقاط في الصدارة، لكن أليجري قال إنه ليس لديه شكوك حول أولوياته للموسم الجاري.



وقال أليجري في مؤتمر صحفي: "قبل كل شيء من الواجب الحفاظ على فارق النقاط الخمس في الترتيب، هدفنا الأول هو التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".



ويدخل يوفنتوس المباراة بدون هزيمة في آخر 13 لقاء بالدوري الإيطالي، وسيكون مرشحا قويا للفوز بالمباراة أمام ساليرنيتانا، وذلك بعدما نجح "اليوفي" في تحقيق فوز كبير عليه بنتيجة 6 /1 في بطولة كأس إيطاليا يوم الخميس الماضي.



وأكد أليجري أن هانز نيكولسي كافيليا سيكون ضمن القائمة المستدعاة للمباراة، فيما سيغيب أندريا كامبياسو بسبب معاناته من الحمى، فيما سيكون من المبكر تواجد المهاجم مويس كين الذي لم يعد بعد للتدريبات الجماعية مع الفريق بسبب الإصابة.