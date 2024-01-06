الهلال الأحمر الفلسطيني: شاحنات المساعدات التي تدخل إلى غزة تناقصت بشكل كبير

قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني عبدالجليل حنجل، إن «الأمور صعبة على صعيد القطاع الصحي والقطاعين الإغاثي والإسعافي في غزة»، منوهًا أن الاحتلال يمنع وصول الأطقم إلى الكثير من المناطق لتقديم الخدمات الإسعافية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «القاهرة الإخبارية»، صباح السبت، أن «عددًا قليلًا من المستشفيات يقدم خدمات محدودة في وسط وجنوب غزة»، قائلًا إن «معظم المستشفيات توقفت عن الخدمة بشكل كامل في الشمال؛ بسبب الحصار أو التدمير أو إعاقة دخول المستلزمات الطبية إلى المكان».

وأشار إلى أن «الاحتلال تعمد تدمير برج الإرسال ما ساهم في انقطاع الاتصالات بشكل كامل بين أطقم الهلال الأحمر والمواطنين»، لافتًا إلى أن «الجمعية لم تتمكن أمس من التواصل مع طواقمها؛ للوقوف على آخر التطورات».

ونوه أن المستشفيات تعاني نقصًا في كل شيء؛ المواد الطبية، ومواد التخدير، وغيارات الجروح، وأدوات العمليات الجراحية الخاصة بالعظام، بعد مرور أكثر من 3 أشهر على العدوان الغاشم.

ولفت إلى أن «القطاع بحاجة إلى إعادة تعبئة حتى تستمر المستشفيات المتبقية في تقديم الخدمات»، مشددًا على أهمية فتح ممرات إنسانية على مدار الساعة وفتح كل المعابر.

وذكر أن «كمية شاحنات المساعدات التي تدخل إلى غزة تناقصت بشكل كبير»، معقبًا: «خلال فترة الهدنة كان المعدل 200 شاحنة، وبعد انهيار الهدنة أصبح 100 ثم تقلص العدد إلى 70، وقبل أيام انخفض إلى 10 فقط، وهو لا يمثل شيئًا مقارنة بما يحتاجه القطاع إغاثيًا وطبيًا».