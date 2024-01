تناقلت مواقع التواصل الاجتماع فيديو لحديث مسئولة إسرائيلية خلال مناقشة في البرلمان، تدعو فيه إلى تدمير وكالة "الأونروا" فورا لكسب الحرب في غزة.

وقالت نوجا أربيل، المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية الإسرائيلية، مطالبة بتدمير وكالة الأمم المتحدة التي تقدم الإغاثة للاجئين الفلسطينيين. "لن يكون من الممكن كسب الحرب إذا لم ندمر الأونروا.. هذا التدمير يجب أن يبدأ على الفور"، بحسب موقع "روسيا اليوم " الإخباري.

وأعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أن إسرائيل تستهدف الأونروا لإخراجها من غزة وتعميق التهجير وتغيير طابع القطاع السكاني.

واعتبرت الوزارة أن الحرب على "الأونروا" تندرج في إطار مخططات التهجير القسري ومحاولات تغيير الطابع الديموغرافي في قطاع غزة وطبيعته المعروفة بالكامل.

"It will be impossible to win the war if we do not destroy #UNRWA, and this destruction must begin immediately".



During a discussion in the Israeli parliament, an official calls for the destruction of the UNRWA. #UN #GazaAttack pic.twitter.com/A5lGkkAT9i