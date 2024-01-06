يحتفل المصريون بعيد الميلاد المجيد في السابع من يناير من كل عام، والذي يمثل أحد أهم الأعياد المسيحية، وتبدأ الاحتفالات الدينية ليلة العيد بإقامة الصلوات، بجانب المظاهر الاجتماعية من تبادل الزيارات العائلية والهدايا.



وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن الأعياد تعدُّ فرصة عظيمة للترابط المجتمعي والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدًا أن ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، هي ذكرى عظيمة عند المسلمين والمسيحيين، مشددًا على أن رسالات الأنبياء عليهم السلام تنبع من مشكاة واحدة تدعو إلى المحبة والسلام والعمل سويًا من أجل عمارة الأرض.



وتستعرض "الشروق"، مع تلك المناسبة، ملامح من حياة المسيح، وعصره كما جاء بكتاب "عبقرية المسيح" للكاتب والمفكر الكبير عباس محمود العقاد:



* المذاهب الفكرية



يقول العقاد: "كانت المذاهب الفكرية التي يتحدث بها المثقفون شائعة في بلاد الجليل، حيث ولد السيد المسيح، وحيث اختلط الغربيون والشرقيون كثيرًا قبل عصر الميلاد ببضعة قرون، وأكثرها الفيثاغورية والأبيقورية والرواقية، وهي التي تعنينا فضلًا عن شهرتها؛ لأنَّها هي المذاهب التي تتصل بالسلوك والاعتقاد، ومنها مذهبان ظهرا بين اليونان في عصر يُشبه عندهم العصر الذي وُلد فيه السيد المسيح، وهما الأبيقورية والرواقية، فإنَّ هذين المذهبين- على تناقضهما- رد فعل لحالة واحدة غمرت البلاد اليونانية بعد انتصارها على الدولة الفارسية، وهي حالة الترف والبذخ واللهو والطغيان من جانب السادة، وحالة النقمة من جانب العبيد والمسخرين".



وأضاف: "هذه المذاهب الثلاثة تتلاقى في غاية واحدة هي طلب السكينة والراحة، إلا أنَّ الفيثاغورية التي ظهرت قبل عصر الترف والسلطان، كانت أقرب إلى الروحانية والمزج بين عقائد الأمم المختلفة من اليونان والمصريين والفرس والهنود، وهي جميعًا أقرب إلى النشأة الشرقية؛ لأنَّها نشأت بين قبرص وآسيا الصغرى".



* صلوات أتباع فيثاغورث



وتابع العقاد: "وقد كان أتباع فيثاغوراس طائفة تجتمع في "أخوة" ذات شعائر وصلوات، بعضها معقول وبعضها من قبيل المحظورات والمحرمات التي تشيع بين القبائل البدائية، وتستوجب عندها عادات مقدسة، أو امتناعًا عن بعض العادات، وقد كانوا يعتقدون في رئيسهم فيثاغوراس أنَّه ابن الإله أبولون، وأنه لم يمت، وسيبعث بعد حين؛ لأنهم يُؤمنون كأهل الهند بتناسخ الأرواح، وأنَّ الروح في الجسد غريبة تلتمس الفكاك، ولا فكاك لها بغير صالح الأعمال، وهم يحرمون أكل الحيوان".



واستطرد: "ويحرمون كذلك أكل الفول، ويستحسنون اجتناب البقول على العموم، ومن محرماتهم العجيبة ألا يأكلوا من رغيف صحيح، وألا يلتقطوا شيئًا وقع على الأرض، ولا يقطعوا الزهر من الشجر، ولا ينظروا في المرآة إلى جانب النور، ومنهم من كان يعظ الحيوانات؛ لأنَّهم يؤمنون أنَّهم يُخاطبون أرواحًا تسكنها إلى حين، وعندهم أنَّ الناس درجات؛ بشر وأنصاف من بشر وآلهة، وفيثاغوراس أحد هؤلاء".



* فلسفة عصر الميلاد



وواصل: "ومن المصادفات التي تُساعد على تتبع أثر المذاهب الفكرية في العالم الإسرائيلي أنَّ عصر الميلاد أنجب أكبر الفلاسفة الإسرائيليين في العصر القديم وهو يهودافيلون، الذي وُلد بالإسكندرية سنة (30 قبل الميلاد) وتوفي سنة (50 بعد الميلاد)، ومزج في فلسفته بين عقائد عصره ومذاهبه الفلسفية من كل منبت، ولا سيما منبت الإغريقية الإسكندرية، وقد أخذ القول بالكلمة "Logos" من الرواقيين عن هيرقليطس أول القائلين بها في الزمن القديم، وقال إنَّها هي واسطة الله في علاقته بهذا العالم، وأخذ تفسير الرموز الدينية من العبادات السرية كعبادة إيزيس وعبادة أوزيريس سرابيس التي تأسست بالإسكندرية".



وتابع: "وتفرعت في أثينا وبومبي ورومة وبعض الموانئ الآسيوية، ثُمَّ طبق هذا التفسير على رموز التوراة فشرحها شرحًا عقليًّا يُخالف في كثير من المسائل شروحها التقليدية، وقال في كلامه عن خلق العالم إنَّ موسى -عليه السلام- لم يأتِ بأسلوب كأسلوب أصحاب الشرائع الذين يحصرون أحكام قومهم في الحلال والحرام بغير تصرف ولا تنقيح، ولا بأسلوب كأسلوب أصحاب الشرائع المبهمة التي تُحيط بها الألغاز والزيادات، وأنَّه روى قصة الخليقة رواية تتضمن أنَّ الدنيا مُطابقة للنظام (أو الشريعة)، وأنَّ النِّظام مُطابق للدنيا، وأنَّ الإنسان الذي يتبع النظام مُواطن صالح للعالم كله، يسير في عمله وفقًا لمشيئة الطبيعة التي تسير الدنيا كلها وفقًا لمشيئتها".