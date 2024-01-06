سماع دوي انفجار كبير قرب مدينة شيراز جنوبي إيران

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سمع دوي انفجار كبير، اليوم السبت، قرب مدينة شيراز جنوبي إيران، دون معرفة طبيعته ولا أسبابه على الفور.

وفي حديثه للتلفزيون الحكومي الإيراني، أكد مدير عام إدارة الأزمات لمحافظة فارس، غلام رضا غلامي، صحة الأنباء المتداولة عن وقوع انفجار قرب بحيرة بختيجان في شيراز.

ونفى المسؤول الإيراني، صحة المزاعم المتداولة بشأن أن مصدر الانفجار سقوط طائرة أو مروحية بالمنطقة، مؤكداً أن مصدر الانفجار غير معروف بعد، وفق وكالة الأناضول.

وأضاف أن عمليات التتبع التي أجريت من مطار شيراز، تؤكد عدم وجود حادث لطائرة ركاب أو مروحية في المنطقة.

وأفاد بأنّ وحدة الدفاع الجوي بالجيش الإيراني، أكدت أيضاً صحة وقوع الانفجار، مبيناً أن السلطات المحلية وقوات الأمن والجيش تجري تحقيقاً في الحادثة.

وبحسب غلامي، فإن المعلومات الإضافية ستعلن لاحقاً للرأي العام.

يُذكر أنه لا مناطق مأهولة في محيط بحيرة بختيجان الواقعة قرب مدينة شيراز.

ويأتي هذا بعد وقوع انفجارين بفارق زمني 10 دقائق، يوم الأربعاء، في طريق يشهد فعاليات إحياء بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني بغارة جوية أمريكية في العراق عام 2020.

الانفجاران اللذان أوديا حتى اليوم بحياة 91 شخصا، تبناهما تنظيم «داعش».