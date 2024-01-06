القضاء التونسي يحقق في تعفن جثة مهاجر بمستشفى

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فتحت السلطات القضائية في تونس، تحقيقا في حادثة إهمال لجثة مهاجر إلى حد التعفن بمستشفى قرب العاصمة، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت.

وقالت إذاعة "موزاييك" الخاصة، إن النيابة العامة طلبت إيقاف 10 أشخاص من بينهم كوادر طبية وإدارية في مستشفى بولاية اريانة وصاحب شركة دفن خاصة، من أجل التحقيق.

ووفق معلومات كشفت عنها وسائل إعلام محلية، يأتي التحقيق على خلفية الإبقاء على جثة مهاجر خارج غرفة التبريد للأموات لعدة أيام، ما تسبب في تعفنها.

وقالت الإذاعة، إن المستشفى طلب لاحقا من شركة خاصة تولي دفن الجثة وتسريع الإجراءات على نحو مخالف للقانون.

وتواجه المستشفيات في تونس أزمة في استيعاب العدد المتزايد لجثث الغرقى من مهاجري دول أفريقيا جنوب الصحراء بشكل خاص.

وشهدت سواحل تونس، ولا سيما قرب ولاية صفاقس، هذا العام أعدادا قياسية من الموتى في موجات الهجرة غير الشرعية نحو إيطاليا.

وقالت بلدية صفاقس، في وقت سابق هذا العام، إن المساحات المخصصة للدفن بلغت طاقة استيعابها القصوى.