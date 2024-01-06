 صحة دمياط تنظم يوما صحيا تثقيفيا لدعم اللاجئين بالتعاون مع هيئة كاريتاس مصر - بوابة الشروق
الأحد 7 يناير 2024 12:34 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

صحة دمياط تنظم يوما صحيا تثقيفيا لدعم اللاجئين بالتعاون مع هيئة كاريتاس مصر

حلمي ياسين
نشر في: السبت 6 يناير 2024 - 11:50 م | آخر تحديث: السبت 6 يناير 2024 - 11:50 م

نظمت إدارة الإعلام والتعليم والاتصال الصحي، بمديرية الصحة بدمياط، يوما صحيا تثقيفيا بالتعاون مع هيئة كاريتاس مصر، لدعم اللاجئين وتنمية وخدمة المجتمع، حيث تم تقديم خدمات مبادرة 100 يوم صحة، من الكشف عن الأمراض المزمنة «الضغط والسكر والاعتلال الكلوي» والأورام السرطانية.

وأوضح بيان أصدرته مديرية الصحة بدمياط، اليوم، أن الندوة تناولت الحديث عن الدعم النفسي، والتغذية السليمة، والاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية، والكشف الذاتي عن سرطان الثدي، بقيادة الدكتورة هالة يسري، مدير إدارة التثقيف في إدارة دمياط، وبحضور عدد كبير من المصريين، وغير المصريين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزارة الصحة و السكان، بتقديم الخدمات الطبية للمقيمين على أرض مصر من غير المصريين «الوافدين»، بما يضمن الارتقاء بالخدمات الصحية، وتعزيز أمنهم الصحي دون تمييز، وتحت رعاية الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك