محامي منى زكي بعد حبس «يوتيوبر» في سبّها وقذفها: التطاول عليها وصل حد الطعن في الأعراض

قال شعبان سعيد المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية ومحامي الفنانة مني زكي، إنّ التجاوز في حق الفنانة منى زكي فاق كل الحدود، وذلك في معرض تعليقه على حكم حبس يوتيوبر وتغريمه 20 ألف جنيه في سب وقذف «زكي» بسبب فيلمها «صحاب ولا أعز».



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن»، الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن التطاول على منى زكي وصل إلى حد الطعن في الأعراض.



وأشار إلى أنّ هذا الحد لم يكن بالإمكان السكوت عليه، موضحا أن الشخصيات العامة يمكن أن تتحمل وتتقبل النقد لكنّ وصول الأمر للسب والقذف والطعن في الأعراض فهو أمر لا يمكن تحمله.



ولفت إلى أن منى زكي فنانة نجمة ومتألقة وواجهة لمصر، موضحا أنّ المُباح أن يتم انتقاد العمل الفني باعتبار أن هذا المجال يمثل وجهات نظر.



وشدد على أن القانون يتم سنّه من أجل ضبط العلاقات بين البشر، وإلا تتحول الحياة إلى غابة، مع انتشار ممارسات السب والقذف.



وكانت المحكمة الاقتصادية، قد أصدرت حكما بالحبس شهر وتغريمه 20 ألف جنيه وكفالة 5 آلاف جنيه بتهمة سب وقذف الفنانة منى زكى بعد عرض فيلم «أصحاب ولا أعز».



وكان شعبان سعيد محامي منى زكي، قدم بلاغا للنائب العام ضد المتهم، اتهمه خلاله بعرض مقطع مرئي على موقع (اليوتيوب) يسئ فيه إلى الوسط الفني والفنانين وخاصة الفنانة منى زكي لمشاركتها في فيلم (أصحاب ولا اعز).



وقال المحامي في صحيفة الدعوى، إن المتهم أسند عبارات تتضمن سب للمجني عليها وقذف لها وللوسط الفني ونشر هذا المقطع على كافة مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة موقع اليوتيوب عبر القناة الخاصة بالمشكو في حقه.