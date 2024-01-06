أيرلندا: وقف إطلاق النار ووصول المساعدات لقطاع غزة أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى

قال وزير الخارجية الأيرلندي، مايكل مارتن، إن الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، ووصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى قطاع غزة، أصبحت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.



وأضاف في بيان، اليوم السبت، أن «الأحداث التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط في الأيام الأخيرة، تذكير صارخ باحتمال حدوث المزيد من التصعيد»، منوهًا أن «اتساع نطاق هذا الصراع سيكون له عواقب مدمرة على المنطقة والعالم».



وأشار إلى أن «المجتمع الدولي لا يمكن أن يسمح ببساطة بالمزيد من المعاناة والوفيات بين المدنيين»، مناشدًا جميع الأطراف في المنطقة ممارسة ضبط النفس وتجنب التصعيد.



ونوه أن «الهجمات التي ينفذها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر، لا تعرض حياة الطواقم للخطر فحسب، بل لها تأثير خطير متزايد على التجارة العالمية، بخلاف ما يترتب على ذلك من عواقب على حياة المجتمعات وسبل عيشها في جميع أنحاء العالم».



وحذر من أن «المجتمعات الأكثر فقرًا وضعفًا في الشرق الأوسط وإفريقيا والعالم هي الأكثر تضررا»، قائلًا إن «المجتمع الدولي، بما في ذلك الأطراف في المنطقة، عليها في المقام الأول، مضاعفة الجهود لإنهاء الصراع في غزة».



واستطرد: «طموحنا لا ينبغي أن يقتصر على وقف التصعيد، فعلينا اتخاذ خطوات ملموسة لتحقيق السلام والاستقرار والأمن على المدى الطويل للفلسطينيين والإسرائيليين وللمنطقة ككل».



وأكد أنه «لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الالتزام المستمر والجاد بحل الدولتين؛ ليس كشعار يتكرر كثيرًا، بل كحقيقة ملموسة».



ووصف التعليقات الأخيرة لوزراء الحكومة الإسرائيلية التي تدعو إلى تهجير الفلسطينيين خارج غزة بأنها «غير مقبولة على الإطلاق ومثيرة للجدل»، مؤكدًا أن «غزة أرض فلسطينية وجزء لا يتجزأ من دولة فلسطين المستقبلية».