دونالد ترمب أمام أنصاره: الأبله بايدن يتجه بأمريكا إلى الجحيم

قال دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري للسباق الرئاسي الأمريكي، إن الولايات المتحدة الأمريكية «تمر بمأزق حقيقي.. وتتجه إلى الجحيم».



واستنكر خلال مؤتمر جماهيري أمام أنصاره بولاية آيوا، ليل الجمعة/ السبت، السياسيات الخارجية للحزب الديمقراطي بقيادة جو بايدن، قائلا إن الولايات المتحدة باتت تتعامل مع رئيسي دولتي الصين روسيا وكأنها «أشبه بالحرب النووية» متابعا «إنه قتال غير عادل».



وأضاف أن مشاركة الأمريكيين في الانتخابات من شأنها أن تصنع الفارق وتبدد الواقع الغريب في البلاد، قائلا: «سوف نحقق نصرا كبيرا ونبعث برسالة إلى هذا الرجل العجوز الطاعن جو بايدن».



وتابع: «أعلم أنهم يرغبون بتدمير البلاد، هناك أشياء كثيرة سيئة تحدث في الولايات المتحدة؛ سوف نقوم باستعادة بلادنا من هذا الأبله بايدن، ونجعل أمريكا عظيمة مجددا ونزيح الديمقراطيين من صناديق الاقتراع».



واتهم بايدن بالتسبب في حدوث التضخم الاقتصادي -الأسوأ منذ 27 عاما- وتدمير الطبقة المتوسطة بالمجتمع الأمريكي، مشيرا إلى تضاعف أسعار الوقود 3 مرات على نحو غير مسبوق لم تشهده البلاد من قبل.



وصنف «بايدن» بأنه الرئيس الأمريكي الأسوء بين رؤساء الولايات المتحدة، قائلا إنه لا يوجد سوى مرشح واحد مناسب لإنقاذ أمريكا من الكوارث والجرائم التي تشهدها البلاد، في إشارة إلى أنه الأفضل بين مرشحي السباق الرئاسي.



وأشار إلى إخفاق إدارة بايدن في مجابهة إيران، قائلا: «عندما كنت في سدة السلطة كانت إيران مفلسة، لم يكن لديها أي موال لدعم حماس وحزب الله، أما الآن فقد حصلت 250 مليار دولار، إضافة إلى 6 مليارات دولار من تبادل الأسرى».



وأضاف أن سجل بايدن «حافل بالفساد وعدم الأهلية والكفاءة لإدارة الحكم»، متابعا: «لو كنت في السلطة بدلا منه؛ لما شهدنا حرب أوكرانيا أو حرب إسرائيل أو الهجوم الذي تعرضت له إسرائيل، والتضخم أو سعت الصين لاحتلال تايوان».