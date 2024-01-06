احتجاج زوجات المجندين الروس على استمرار نشر أزواجهم في حرب أوكرانيا

احتجت زوجات الرجال الروس الذين تم حشدهم لحرب الكرملين في أوكرانيا على استمرار نشر أزواجهن من خلال وضع الزهور في المقابر العسكرية اليوم السبت.

ونقل موقع سوتا المعارض عن أحد المتظاهرين قوله "لقد أعلن رئيسنا أن عام 2024 هو عام الأسرة ، لكن عائلاتنا، أي عائلات أولئك الذين تم تعبئتهم، ربما لا يعتبرون مواطنين في روسيا"، كما نشر الموقع صورا للاحتجاج على قناته على تليجرام.

وظهرت الزوجات في موسكو أمام مبنى هيئة الأركان العامة، حاملات ملصقات تطالب بعودة أزواجهن من الجبهة.

وشن الكرملين غزوه الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022. وبحلول خريف عام 2022، بعد سلسلة من الهزائم لجيشه في أوكرانيا، جند الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميا حوالي 300 ألف رجل، على الرغم من وعده بعدم إشراك المواطنين العاديين في الحرب.

ولا يزال العديد منهم في المقدمة اليوم، وقد كثفت عائلاتهم احتجاجاتها في الأسابيع الأخيرة، إذ تطالب بتسريح المجندين قسرا.

ومع ذلك، من الصعب تقييم حجم حركة الاحتجاج ، بسبب الرقابة الصارمة في روسيا واضطهاد معارضي الصراع. وأظهرت الصور عددا قليلا فقط من النساء يشاركن في احتجاجات اليوم السبت.