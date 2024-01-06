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تسبب القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة على مدار 92 يوما، في استشهاد أفراد من عائلة مراسل قناة «العربية» محمد عوض، وهم شقيقه رامي عوض وزوجته وأبناؤه.

وبحسب قناة «العربية»، استهدف الاحتلال الإسرائيلي المنزل الذي نزح إليه «عوض» مع العائلة في جنوب قطاع غزة.

وقبل ذلك أيضاً، قضى 3 أشخاص من عائلة المراسل محمد عوض تحت أنقاض منزلهم، بعد قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وهم زوجة ابن عمه وأبناؤها، الاثنين.

ويغطي عوض ما يجري على الأرض من أحداث في قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كما يرصد الأوضاع الإنسانية هناك وما آل إليه حال المدنيين.

وكان المراسل متواجدا بمجمع الشفاء الطبي أثناء محاصرته من جيش الاحتلال الإسرائيلي؛ لرصد الأحداث ونقل المشهد عن كثب.