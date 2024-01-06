حسابات إثيوبية تنشر صورا تظهر تحضيرات لتعلية الممر الأوسط استعدادا للملء الخاس

شراقي: مخزون البحيرة تراجع بأكثر من مليار متر مكعب

علام: تصريحات أديس أبابا بروباجندا سياسية ولم تقدم جديدا

أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، انتهاء 94.6% من عملية بناء سد النهضة، الذي وصل إلى "مرحلته النهائية".

وواصل المسؤول الإثيوبي مزاعم بلاده بأنها ملتزمة بـ"إجراءات المفاوضات والوصول إلى اتفاق"، بينما عزا توقف المفاوضات إلى "موقف مصر من عدم ضرورة التفاوض الثلاثي".

وأوردت وكالة الأنباء الإثيوبية عن ميكونين قوله خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للمجلس الوطني لسد

النهضة، الخميس، إن عامة الإثيوبيين ساهموا بأكثر من 18 مليار 734 مليون بر- العملة الإثيوبية الرسمية- حتى نوفمبر 2023.

وبالتزامن مع تصريحات أديس أبابا، نشرت حسابات على موقع X (تويتر سابقًا) صورا قالوا إنها التقطت حديثا تظهر عمالا ومعدات أعلى الممر الأوسط لسد النهضة.

وعلّق أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، على الصور

المتداولة قائلًا إنها "أعمال أولية للبدء في وضع الخرسانة الجديدة لتعلية الممر الأوسط استعدادًا للتخزين الخامس"، مضيفًا أنها تظهر حفارين "ربما بغرض عمل جسات أو روابط مع الخرسانة الجديدة".

وأوضح شراقي، في تصريحات صحفية، أن إثيوبيا انتهت من تجفيف الممر الأوسط لسد النهضة، بعدما توقف تدفق المياه أعلاه منتصف ديسمبر الماضي، مضيفًا أن بوابتي تصريف المياه ما زالتا تعملان، وأن مخزون بحيرة السد تراجع بأكثر من مليار متر مكعب، ليصبح إجمالى التخزين حاليا أقل من 40 مليار متر مكعب.

وفي سبتمبر الماضي، أعلن رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، الانتهاء من الملء الرابع لسد النهضة، في خطوة احتجت عليها مصر في خطاب إلى مجلس الأمن.

ووصفت وزارة الخارجية المصرية، في بيان حينها، الخطوة الإثيوبية الأحادية بأنها "مخالفة قانونية وانتهاك لإعلان المبادئ".

ومن جانبه، قال وزير الري الأسبق، الدكتور محمد نصر علام، إن تصريحات الإثيوبية "لم تقدم جديدا"، وأنها تأتي في إطار "بروباجندا سياسية ليس أكثر مع بعض الرسائل هنا وهناك".

وأضاف علام، في تصريحات لـ"الشروق"، أنه كان مقررا الانتهاء من سد النهضة في 2017، بحسب تصريحات المسئولين الإثيوبيين، وتحوّل الأمر إلى 2019 ثم 2021، والحديث حاليًا ربما عن نهاية 2024 أو 2025، لافتا إلى أن مصر تتابع تقدم الأعمال في سد النهضة، ومن المعروف أن معظم الإنشاءات قد انتهت وأن عملية تركيب توربينات توليد الكهرباء تواجه صعوبات.

وأشار إلى أن إثيوبيا "تواصل أعمال البناء وملء سد النهضة وتشغيله، ثم تتحدث عن التزامها بالتفاوض والوصول إلى اتفاق"، ولا يعتقد علام أن عملية التفاوض ستعود بشكلها السابق نفسه، مؤكدا أهمية أن تكون المفاوضات على مستوى القادة أو رؤساء حكومات الدول الثلاث.

وأعلنت وزارة الموارد المائية والري، في بيان سابق منتصف ديسمبر، أن الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة "لم يسفر عن أية نتيجة" مع استمرار المواقف الإثيوبية ذاتها الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي أديس أبابا في النكوص عما جرى التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة.

ونوّه البيان بأن مصر ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأنها تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر.