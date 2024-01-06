نيوكاسل يعبر سندرلاند ويتقدم في كأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل نادي نيوكاسل يونايتد للدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بفوزه على مضيفه سندرلاند 3 /صفر اليوم السبت في الدور الثالث.



وفي باقي المباريات فاز ليستر سيتي على مضيفه ميلوول 3 /2 وكوفنتري سيتي على أكسفورد يونايتد 6 /2 وإبسويتش تاون على مضيفه ويمبلدون 3 /1 ومايدستون على ستيفيناج 1 /صفر.



وعلى ملعب اوف لايت، تقدم نيوكاسل بهدف عكسي سجله دانيال بالار بالخطأ في مرماه في الدقيقة 35 ثم أضاف أليكسندر إيساك الهدف الثاني في الدقيقة 46 ثم عاد إيساك وسجل الهدف الثاني له والثالث للفريق الضيف من ضربة جزاء في الثواني الأخيرة.