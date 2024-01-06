ديل تكشف عن الجيل الجديد من أجهزة الكمبيوتر XPS لعام 2024

كشفت شركة ديل الأمريكية للحاسوب والتكنولوجيا،عن الجيل الجديد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بها، XPS، لعام 2024.

وذكرت الشركة في بيان لها أن هذه الأجهزة تم تصميمها بمواد متطورة ومدعومة بمعالجات Core Ultra من إنتل، والمحسنة في تصميمها عبر استغلال قدرات الذكاء الاصطناعي.

وأشارت إلى أنه سيتوفر أجهزة بمقاسات 13، 14، 16، فيما تتخذ مجموعة XPS لعام 2024 نهجا بسيطا في التصميم والشكل مع هيكل الألومنيوم المشكل وزجاج Gorilla Glass 3.

ويأتي كل جهاز من الكمبيوتر المحمول XPS مزودا بخيار شاشة تعمل باللمس، بداية من الجهاز XPS 13 الذي سيعمل بشاشة دقتها FHD بلس، وحتى الجهاز ذو الشاشة الأكبر XPS 16 التي ستكون دقتها 4K، لذلك هناك مساحة كبيرة في المجموعة للعثور على الحجم والشاشة التي تناسب احتياجات المستهلكين.