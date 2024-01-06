 متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين ينظمون اعتصاما عند جسر وستمنستر في لندن - بوابة الشروق
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متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين ينظمون اعتصاما عند جسر وستمنستر في لندن

د ب أ
نشر في: السبت 6 يناير 2024 - 8:52 م | آخر تحديث: السبت 6 يناير 2024 - 8:52 م

نظم متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين اعتصاما عند جسر وستمنستر في لندن في أول مظاهرة كبرى لهم هذا العام الجديد.

وأغلق مئات المحتجين الجسر والطرق المحيطة به بعد مسيرة من سانت جيمس بارك في لندن اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وجدد المشاركون في المظاهرة، التي نظمها ائتلاف فلسطين الحرة، الدعوات إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

كما دعوا المملكة المتحدة إلى وقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

وبعد إجراء العديد من الاعتقالات الأولية من قبل شرطة العاصمة، سار المتظاهرون عبر وستمنستر قبل أن يوقفهم عناصر الشرطة بجوار ساعة بيج بن.

ثم انضم العديد من المتظاهرين تدريجيا إلى اعتصام محاط بتطويق الشرطة من ثلاث جهات.

وارتدى محتجون آخرون أقنعة لأوجه سياسيين بارزين، بمن فيهم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الأمريكي جو بايدن، ورفعوا أيديهم مغطاة بالطلاء الأحمر.


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