 عمرو أديب يستنكر حملات مقاطعة السوريين: أخشى تحوُّل العنف اللفظي إلى عنف آخر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عمرو أديب يستنكر حملات مقاطعة السوريين: أخشى تحوُّل العنف اللفظي إلى عنف آخر

أحمد علاء
نشر في: السبت 6 يناير 2024 - 10:41 م | آخر تحديث: السبت 6 يناير 2024 - 10:41 م

استنكر الإعلامي عمرو أديب، الحملات التي أطلقت خلال الأيام لمقاطعة محلات السوريين.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» على قناة «mbc مصر»، مساء السبت، إن هناك نغمة مرعبة تتردد منذ أيام تدعو لمقاطعة محلات السوريين، وسط هجوم شديد على الوجود السوري في مصر.

وأضاف مستنكرا: «ماذا فعل السوري لك علشان يضايقك؟»، موضحا أنّ حملات مقاطعة المحال والشركات الداعمة لإسرائيل قد تكون مفهومة لكن الدعوات ضد السوريين غير مفهومة.

وشدد على أن الأهم في التعامل مع السوريين هو الالتزام بالقانون، واصفا الحملة التي يتعرضون لها بأنها شعواء، وتابع: «أنا خوفي أن هذا العنف اللفظي يتحول إلى عنف آخر».

وتابع: «دول ناس بيستثمروا حتى لو مش بيشغلوا مصريين لكنهم بيدفعوا فلوس نظير تجارتهم وبيدفعوا مياه وكهرباء وضرائب».

ولفت إلى أن هناك 1.5 مليون سوري في مصر، متابعا: «هو السوري عمل معاك إيه، لو الأكل فيه مشكلة ما ده بيحصل في المحالات المصرية (..) أظن مشكلته معاك مش في الشاورمة بتاعته».

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