قال الإعلامي عمرو أديب، إن السؤال في عام 2024 يجب أن يُوجه للمواطن ويُقال له فيه «هتجيب منين»، وذلك في معرض حديثه عن ارتفاعات الأسعار.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر 2»، مساء الجمعة: «فيه ناس بتتكلم إن المواطن يستحمل.. إذا كنت إنت كحكومة مش مستحمل وبتقولي لا أنا هزود سعر المكالمات والقطر والمترو.. طيب وأنا (كمواطن) هجيب منين.. أنا هعمل إيه».

وأشار إلى أنّ الدولة عليها أن تفكر في هذا السؤال، وأن يتم توجيهه للمواطن في هذا العام.

ورجّح أديب أن يكون عام 2024 أصعب من عام 2023، وذلك من حيث ارتفاع أسعار السلع.

واستبعد أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية خلال عام ونصف، كما كان قد صرح بذلك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده قبل أيام.